Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вряд ли согласится занять пост президента страны. Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, комментируя возможную смену власти в Киеве.
По его оценке, уровень доверия к Владимиру Зеленскому существенно снизился и, вероятно, опустился ниже 30%. При этом рейтинг Залужного, как считает Прозоров, может быть завышен, но уже превышает показатели действующего президента. Однако именно это, по его словам, и делает потенциальное президентство бывшего главкома крайне рискованным.
Прозоров отметил, что любой политик, который придет к власти после Зеленского, столкнется с тяжелым наследием — разрушенной экономикой и масштабным кризисом. В такой ситуации новый глава государства окажется в роли «камикадзе»: сначала ответственность за провалы будет возложена на предшественника, но затем весь общественный гнев неизбежно переключится на преемника.
По мнению собеседника агентства, в кратчайшие сроки стабилизировать положение на Украине невозможно. Социальная напряженность и недовольство населения, которые сегодня направлены на действующую власть, через несколько месяцев после смены руководства ударят по новому президенту. В этом случае Залужному пришлось бы столкнуться с той же волной неприятия, что и Зеленскому.
Ранее сам Валерий Залужный публично заявлял, что не готовится и не намерен участвовать в президентских выборах на Украине. При этом зарубежные источники сообщали о попытках сформировать вокруг него политическую команду. По данным французских СМИ, ряду высокопоставленных украинских военных предлагали присоединиться к возможному проекту выдвижения Залужного.
Социологические опросы, проведенные летом, фиксировали высокий уровень доверия к экс-главкому ВСУ. Однако, как полагают эксперты, именно этот рейтинг может стать для него не преимуществом, а серьезным политическим риском в условиях затяжного кризиса.
