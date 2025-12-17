Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины

По его оценке, уровень доверия к Владимиру Зеленскому существенно снизился и, вероятно, опустился ниже 30%. При этом рейтинг Залужного, как считает Прозоров, может быть завышен, но уже превышает показатели действующего президента. Однако именно это, по его словам, и делает потенциальное президентство бывшего главкома крайне рискованным.