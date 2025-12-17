Лукашенко раскрыл, что европейские политики нашептывают на ухо Зеленскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax раскрыл, что европейские политики нашептывают на ухо Владимиру Зеленскому. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет идти на мирную сделку по Украине. Он пояснил, что так происходит из-за того, что в это ввязались европейцы, которые нашептывают Зеленскому на ухо, что будут и далее помогать в конфликте.
— Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер (нынешние руководители Франции, Германии и Великобритании. — Ред.) поймут свою ошибку, — заявил президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский.
Тем временем Лукашенко раскрыл, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске.
Кроме того, Лукашенко сказал, в каком случае Украина перестанет существовать.