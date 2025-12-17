«В понедельник вечером Владимир Зеленский оказался в окружении европейских лидеров, но рядом с (ним — ред.) — прямо в центре переговоров — сидела Джорджа Мелони… В дипломатической хореографии такие решения о рассадке имеют значение: на том ужине в Берлине, где обсуждалась безопасность Украины и континента, лидер Италии была представлена как ключевой европейский игрок», — пишет издание.
Как отмечает Financial Times, союзники Мелони внутри ЕС надеются, что она останется таковой в преддверии «важного саммита» в четверг.
«Ей (Мелони — ред.) ясно дают понять, что именно здесь она должна быть», — заявил высокопоставленный европейский дипломат. Неназванный немецкий чиновник добавил, что Европе «предстоит решающая неделя», которая «которая действительно может определить значимость ЕС как международного игрока». «Италия весьма важна в этом отношении», — добавил он.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.