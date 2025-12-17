Ричмонд
В Пхеньяне провели панихиду по послу России Мацегоре

В Пхеньяне прошла панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре, умершему 6 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Пхеньяне прошла панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре, сообщило посольство РФ.

Богослужение состоялось сегодня, 17 декабря, в храме Святой Живоначальной Троицы.

«Присутствовали дипломаты и сотрудники посольства, члены их семей. Также церковь посетили корейские коллеги и друзья Александра Ивановича, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Пхеньяне», — рассказали в диппредставительстве.

По завершении панихиды, отметили в посольстве, настоятель храма отец Владимир Чан зачитал соболезнования от правящего архиерея Корейской епархии владыки Феофана.

Мацегора умер 6 декабря в возрасте 70 лет. В МИД РФ подчеркнули, что он внес значительный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования близким дипломата, обратил внимание, что во многом именно благодаря ему решались вопросы, связанные с участием северокорейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.