В Пхеньяне провели панихиду по послу России Мацегоре

В Пхеньяне прошла панихида по чрезвычайному и полномочному послу России в КНДР Александру Мацегоре, сообщило посольство РФ.
Богослужение состоялось сегодня, 17 декабря, в храме Святой Живоначальной Троицы.
«Присутствовали дипломаты и сотрудники посольства, члены их семей. Также церковь посетили корейские коллеги и друзья Александра Ивановича, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Пхеньяне», — рассказали в диппредставительстве.
По завершении панихиды, отметили в посольстве, настоятель храма отец Владимир Чан зачитал соболезнования от правящего архиерея Корейской епархии владыки Феофана.
Мацегора умер 6 декабря в возрасте 70 лет. В МИД РФ подчеркнули, что он внес значительный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.
Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования близким дипломата, обратил внимание, что во многом именно благодаря ему решались вопросы, связанные с участием северокорейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.