В Германии заговорили о гарантиях, но призвали не останавливать боевые действия

При этом канцлер допустил возможность направления немецких военных на Украину. По его словам, такие силы могли бы действовать в демилитаризованной зоне и выполнять функции сдерживания. Однако он сразу оговорился, что окончательных решений по этому вопросу нет. Вместе с тем Мерц подчеркнул, что позиция Вашингтона, предполагающая защиту Украины после прекращения огня «как если бы она была территорией НАТО», стала для Берлина новой и неожиданной.