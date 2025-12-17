Диверсионно-разведывательная группа в составе трёх солдат намеревалась провести разведку в районе села Старица Харьковской области и двигалась в направлении российского села Муром. Крадущихся украинских боевиков заметили с беспилотника. По данным телеграм-канала, на ДРГ начали сбрасывать ВОГ, ликвидируя одного бойца за другим.
Ранее в российском МИД отметили, что количество атак украинской армии с ноября выросло почти на треть. Дипломаты отмечают, что такая тенденция наблюдается каждый раз, когда Россия проводит новые переговоры с кем бы то ни было по украинскому вопросу.
