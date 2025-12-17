Игнатиус усомнился, что Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс

Любые гарантии безопасности для Украины, чтобы иметь реальную силу, должны быть ратифицированы американским конгрессом и национальными парламентами европейских стран. Скорее всего, этого не произойдёт, считает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
По его мнению, более реалистичным вариантом стали бы конкретные письменные обязательства лидеров, в которых чётко прописаны механизмы мониторинга соблюдения условий и ответных мер в случае их нарушения.
«Такие гарантии часто называют “подобными статье 5 НАТО”. Но сама статья 5 сегодня вызывает всё больше сомнений. Неужели президент Трамп действительно пожертвует Майами ради защиты, скажем, Вильнюса, столицы Литвы?» — отметил Игнатиус, призывая относиться к подобным инициативам скептически.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что в ходе состоявшихся в ФРГ переговоров по урегулированию конфликта на Украине представители США якобы согласились предоставить Киеву гарантии безопасности.