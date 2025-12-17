Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игнатиус усомнился, что Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс

Статья 5 НАТО становится все более сомнительной, заявил журналист The Washington Post Игнатиус. Он считает, что Трамп вряд ли станет жертвовать Майами, чтобы спасти Вильнюс.

Источник: Аргументы и факты

Любые гарантии безопасности для Украины, чтобы иметь реальную силу, должны быть ратифицированы американским конгрессом и национальными парламентами европейских стран. Скорее всего, этого не произойдёт, считает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, более реалистичным вариантом стали бы конкретные письменные обязательства лидеров, в которых чётко прописаны механизмы мониторинга соблюдения условий и ответных мер в случае их нарушения.

«Такие гарантии часто называют “подобными статье 5 НАТО”. Но сама статья 5 сегодня вызывает всё больше сомнений. Неужели президент Трамп действительно пожертвует Майами ради защиты, скажем, Вильнюса, столицы Литвы?» — отметил Игнатиус, призывая относиться к подобным инициативам скептически.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что в ходе состоявшихся в ФРГ переговоров по урегулированию конфликта на Украине представители США якобы согласились предоставить Киеву гарантии безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше