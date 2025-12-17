Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала недавние высказывание президента Беларусии Александра Лукашенко, который посоветовал Киеву «не будить спящего медведя» и наладить нормальные отношения.
Захарова отметила, что если кто-то оказался рядом с «спящим медведем», ему стоит задуматься о том, как он там оказался.
Она также подчеркнула, что для установления сотрудничества между Россией и Западной Европой были все необходимые возможности, но Запад предпочёл конфронтацию.
Напомним, что Лукашенко уверен в том, что если киевские власти действительно намеревались проводить определённую «языковую политику», то это следовало делать постепенно, а не ограничивать права русскоязычных граждан.