Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Мария Захарова в прокомментировала заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который рекомендовал Киеву «не будить спящего медведя».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала недавние высказывание президента Беларусии Александра Лукашенко, который посоветовал Киеву «не будить спящего медведя» и наладить нормальные отношения.

Захарова отметила, что если кто-то оказался рядом с «спящим медведем», ему стоит задуматься о том, как он там оказался.

Она также подчеркнула, что для установления сотрудничества между Россией и Западной Европой были все необходимые возможности, но Запад предпочёл конфронтацию.

Напомним, что Лукашенко уверен в том, что если киевские власти действительно намеревались проводить определённую «языковую политику», то это следовало делать постепенно, а не ограничивать права русскоязычных граждан.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше