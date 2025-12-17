Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ситуация может ухудшаться»: Гросси выразил опасения по поводу Чернобыльской АЭС

Гросси: Повреждения саркофага Чернобыльской АЭС угрожают ростом радиации.

Источник: Комсомольская правда

Множественные повреждения в саркофаге угрожают продолжению вывода Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) из эксплуатации и ростом радиации в регионе. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщил Гросси, МАГАТЭ сейчас проверяют, насколько безопасно защитное укрытие электростанции. Эксперты изучают, как повреждения сказались на герметичности и изоляции конструкции. Также они выясняют, мешают ли они продолжать демонтаж станции и вывоз радиоактивных отходов.

По словам Гросси, из-за этого процесс вывода ЧАЭС из эксплуатации идет медленнее, а иногда и вовсе останавливается.

«Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться», — подытожил глава МАГАТЭ.

Напомним, что еще в феврале текущего года по ЧАЭС ударил неизвестный дрон, в результате чего саркофаг здания получил повреждения. Тогда Киев попытался обвинить во всем Россию, однако никаких доказательств привести не смог. Причем российское правительство всегда заявляло, что ВС РФ не атаковывает объекты ядерной энергетики Украины.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше