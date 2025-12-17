Множественные повреждения в саркофаге угрожают продолжению вывода Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) из эксплуатации и ростом радиации в регионе. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщил Гросси, МАГАТЭ сейчас проверяют, насколько безопасно защитное укрытие электростанции. Эксперты изучают, как повреждения сказались на герметичности и изоляции конструкции. Также они выясняют, мешают ли они продолжать демонтаж станции и вывоз радиоактивных отходов.
По словам Гросси, из-за этого процесс вывода ЧАЭС из эксплуатации идет медленнее, а иногда и вовсе останавливается.
«Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться», — подытожил глава МАГАТЭ.
Напомним, что еще в феврале текущего года по ЧАЭС ударил неизвестный дрон, в результате чего саркофаг здания получил повреждения. Тогда Киев попытался обвинить во всем Россию, однако никаких доказательств привести не смог. Причем российское правительство всегда заявляло, что ВС РФ не атаковывает объекты ядерной энергетики Украины.