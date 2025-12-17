«Ситуация может ухудшаться»: Гросси выразил опасения по поводу Чернобыльской АЭС

Напомним, что еще в феврале текущего года по ЧАЭС ударил неизвестный дрон, в результате чего саркофаг здания получил повреждения. Тогда Киев попытался обвинить во всем Россию, однако никаких доказательств привести не смог. Причем российское правительство всегда заявляло, что ВС РФ не атаковывает объекты ядерной энергетики Украины.