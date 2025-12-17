Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию

Ещё одно желание исполнилось у юнармейца Егора из Алтайского края — мальчик смог полетать на сверхлёгком самолёте. По его словам, из-за состояния здоровья осуществить мечту без посторонней помощи было сложно, поэтому он решил обратиться напрямую к президенту. Егор отметил, что полёт произвёл на него сильное впечатление и позволил увидеть то, что невозможно разглядеть с земли.