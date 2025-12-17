Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, которые обратились к нему на прямую линию. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета. Мальчик признался, что был искренне удивлён подарком. «Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство — сам президент дарит кимоно», — поделился он.
Ещё одно желание исполнилось у юнармейца Егора из Алтайского края — мальчик смог полетать на сверхлёгком самолёте. По его словам, из-за состояния здоровья осуществить мечту без посторонней помощи было сложно, поэтому он решил обратиться напрямую к президенту. Егор отметил, что полёт произвёл на него сильное впечатление и позволил увидеть то, что невозможно разглядеть с земли.
Программа «Итоги года», которая в 2025 году вновь пройдёт в совмещённом формате прямой линии и большой пресс-конференции, состоится 19 декабря. К настоящему времени от граждан поступило более 1,6 млн обращений, их приём продолжится до окончания эфира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что задать вопросы Владимиру Путину на прямой линии смогут и зарубежные журналисты, включая представителей недружественных стран. По его словам, они будут участвовать в мероприятии на общих основаниях, как и остальные аккредитованные корреспонденты.