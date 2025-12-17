Видим серьезный раскол Евросоюза

Так что русофобствующие евробюрократы не только разрушают основы международного права, но и путем откровенных манипуляций искажают собственные юридические основы, нарушая свои уставы. А это твердое основание для последующих судебных исков, которых явно будет немало, включая, видимо, и от лица Еuroclear, который формально еврокомиссии не подчиняется. Но все разумные соображения отбрасываются ради идеологических посылов причинения вреда России. Голосование планируется осуществить по иезуитской формуле: решение о «репарационнном кредите» может быть принято, если за него проголосуют 55 процентов стран — членов с населением не меньше 65 процентов числа граждан ЕС. Однако даже при условии поддержки такого «пиратства» крупными государствами успех конфискации стопроцентно не гарантирован. Налицо первый серьезнейший раскол Евросоюза, последствия которого не предсказуемы. Кроме того, у США свои планы на наши деньги и возможность надавить на ряд европейцев. А потому обсуждение может выйти за границы двух дней и стать беспрецедентным по накалу.