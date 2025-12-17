Видим серьезный раскол Евросоюза

Известно, что семь стран (Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Мальта, Чехия, Словакия) уже публично высказались против такого шага, чреватого последствиями для финансовой системы Европы и позиции евро как резервной валюты. К ним могут присоединиться Греция, Кипр, Люксембург. Офшоры боятся критических убытков. Осознавая невозможность консенсуса, руководство ЕС решило использовать статью 122 ДФЕС, на основе которой в чрезвычайной ситуации, типа СОVID-19 или энергетических трудностей, можно принимать решения квалифицированным большинством. Проблема однако в том, что положения этой статьи касаются только чисто экономических вопросов, а готовящаяся кража — политическое решение. И такая мера может быть только временной. Кроме того, объявление санкций (а это тот случай) может быть сделано только при условии согласия всех членов ЕС, поскольку речь идет о внешней политике ЕС. В результате грубо обходится ключевая норма Евросоюза.
Так что русофобствующие евробюрократы не только разрушают основы международного права, но и путем откровенных манипуляций искажают собственные юридические основы, нарушая свои уставы. А это твердое основание для последующих судебных исков, которых явно будет немало, включая, видимо, и от лица Еuroclear, который формально еврокомиссии не подчиняется. Но все разумные соображения отбрасываются ради идеологических посылов причинения вреда России. Голосование планируется осуществить по иезуитской формуле: решение о «репарационнном кредите» может быть принято, если за него проголосуют 55 процентов стран — членов с населением не меньше 65 процентов числа граждан ЕС. Однако даже при условии поддержки такого «пиратства» крупными государствами успех конфискации стопроцентно не гарантирован. Налицо первый серьезнейший раскол Евросоюза, последствия которого не предсказуемы. Кроме того, у США свои планы на наши деньги и возможность надавить на ряд европейцев. А потому обсуждение может выйти за границы двух дней и стать беспрецедентным по накалу.