Штурм и зачистку бойцами РФ шахты под Северском сняли с воздуха

Снятые с беспилотника кадры штурма и зачистки российскими военными шахты в районе Северска опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ.
В публикации уточняется, что российские бойцы атаковали украинских боевиков на территории шахты № 6 на северском направлении. Сообщается, что военнослужащие ВСУ предприняли попытку покинуть позиции, однако их настигли российские беспилотники.
«После захода штурмовых подразделений украинские боевики решили попросту сбежать, однако отступление не удалось. Операторы ударных дронов выследили нацистов и уничтожили», — говорится в сообщении.
Информации о потерях противника в результате штурма российскими военными шахты № 6 нет.
Напомним, в среду стало известно о начале войсками РФ боев за села Бондарное и Хромовка под Северском. По данным источников, в ходе продвижения в районе сел российским военным удалось взять под контроль территорию площадью более 5 квадратных километров. Сообщалось, что боевики ВСУ начали покидать позиции под Бондарным и Хромовкой.
Ранее появилась информация о переходе под контроль российских военных села Свято-Покровское под Северском.