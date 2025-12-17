Штурм и зачистку бойцами РФ шахты под Северском сняли с воздуха

Напомним, в среду стало известно о начале войсками РФ боев за села Бондарное и Хромовка под Северском. По данным источников, в ходе продвижения в районе сел российским военным удалось взять под контроль территорию площадью более 5 квадратных километров. Сообщалось, что боевики ВСУ начали покидать позиции под Бондарным и Хромовкой.