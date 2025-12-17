Ричмонд
МВД Польши высказалось об открытии железнодорожного движения с Беларусью

МВД Польши сказало, когда может быть открыто железнодорожное движение с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

МВД Польши высказалось об открытии железнодорожного движения с Беларусью. Подробности пишет портал blizko.by со ссылкой на издание rynek-kolejowy.pl.

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что на территории Подляского воеводства процесс открытия пограничных переходов прошел очень гладко и никаких инцидентов не фиксируется. И отметили, что возобновление движения в двух автомобильных погранпереходах с Беларусью стало возможным благодаря модернизации физической, а также электронной инфраструктуры границы (Польша 17 ноября открыла два КПП на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузницу»).

«Выполнение этих условий позволило выйти навстречу ожиданиям общественности, в частности предпринимателей, в том числе перевозчиков, а также лиц, путешествующих на работу из Беларуси в Польшу», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем в МВД Польши сообщили, когда могут быть открыты железнодорожные пункты пропуска: «Кузница» — «Гродно» и «Тересполь — “Брест”. В ведомства отметили, что открытие железнодорожных пунктов пропуска зависит от снижения угрозы массовой миграции на указанном направлении. А также напомнили, что грузовое железнодорожное сообщение осуществляется в “Кузнице”, “Тересполе”, “Семенувке”, “Зубках” (в данном пункте пропуска поезда не ходят).

В МВД допускают, что пассажирское движение теоретически возможно через четыре пограничных перехода, включая «Кукурыки» и «Тересполь».

Директор Управления коммуникаций Министерства инфраструктуры Польши Рафал Яшковски, комментируя возможность движения поездов из Польши в Брест и Гродно, уточнил:

— Мы не имеем никакого влияния на решения, принимаемые в этом отношении.

Ранее Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.

Тем временем МИД Беларуси высказался об организации встречи с Литвой.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям.

