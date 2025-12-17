МВД Польши высказалось об открытии железнодорожного движения с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что на территории Подляского воеводства процесс открытия пограничных переходов прошел очень гладко и никаких инцидентов не фиксируется. И отметили, что возобновление движения в двух автомобильных погранпереходах с Беларусью стало возможным благодаря модернизации физической, а также электронной инфраструктуры границы (Польша 17 ноября открыла два КПП на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузницу»).