МВД Польши высказалось об открытии железнодорожного движения с Беларусью. Подробности пишет портал blizko.by со ссылкой на издание rynek-kolejowy.pl.
В Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что на территории Подляского воеводства процесс открытия пограничных переходов прошел очень гладко и никаких инцидентов не фиксируется. И отметили, что возобновление движения в двух автомобильных погранпереходах с Беларусью стало возможным благодаря модернизации физической, а также электронной инфраструктуры границы (Польша 17 ноября открыла два КПП на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузницу»).
«Выполнение этих условий позволило выйти навстречу ожиданиям общественности, в частности предпринимателей, в том числе перевозчиков, а также лиц, путешествующих на работу из Беларуси в Польшу», — сообщили в ведомстве.
Вместе с тем в МВД Польши сообщили, когда могут быть открыты железнодорожные пункты пропуска: «Кузница» — «Гродно» и «Тересполь — “Брест”. В ведомства отметили, что открытие железнодорожных пунктов пропуска зависит от снижения угрозы массовой миграции на указанном направлении. А также напомнили, что грузовое железнодорожное сообщение осуществляется в “Кузнице”, “Тересполе”, “Семенувке”, “Зубках” (в данном пункте пропуска поезда не ходят).
В МВД допускают, что пассажирское движение теоретически возможно через четыре пограничных перехода, включая «Кукурыки» и «Тересполь».
Директор Управления коммуникаций Министерства инфраструктуры Польши Рафал Яшковски, комментируя возможность движения поездов из Польши в Брест и Гродно, уточнил:
— Мы не имеем никакого влияния на решения, принимаемые в этом отношении.
Ранее Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе.
Тем временем МИД Беларуси высказался об организации встречи с Литвой.
