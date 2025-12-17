Ричмонд
NYT узнала, как США и ЕС планируют обеспечить безопасность Украины после СВО

США и ЕС сформировали совместный план, предполагающий дислокацию военных контингентов европейских стран на территории Украины после окончания конфликта. Об этом пишет The New York Times.

«В документе говорится о размещении в стране европейских вооружённых сил ради поддержки Украины и обеспечения безопасности в небе и на море», — говорится в материале.

В ходе дипломатических консультаций в Берлине были детализированы два документа о послевоенной поддержке Киева. В числе обсуждаемых мер — предоставление гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО, укрепление вооружённых сил Украины и поддержание их численности на уровне 800 тысяч человек. Кремль сообщал, что ему пока неизвестны результаты консультаций США, Украины и европейских государств. При этом было подчёркнуто: Россия вернётся к диалогу лишь после анализа итогов этих обсуждений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

