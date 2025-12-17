Политолог раскрыл условие, при котором Зеленский согласится на ультиматум Трампа

Ранее издание Politico сообщило, что США поставили перед Украиной условие: передать часть территорий России в обмен на получение гарантий безопасности, аналогичных положениям статьи 5 НАТО. Отмечалось, что Киев обязан принять это предложение до 25 декабря, иначе последующие предложения по мирному договору будут гораздо менее привлекательными для Украины.
По оценке Дмитрия Суслова, Вашингтон фактически предъявил Киеву ультиматум, который учитывает российские условия урегулирования. Эксперт полагает, что перед Украиной теперь стоит дилемма: либо принять предложение администрации Трампа, либо столкнуться с прекращением военной поддержки со стороны США.
Украина либо соглашается с выводом войск из Донбасса, либо она берет все риски не только на себя, но и на Европу.
Политолог считает, что за этим ультиматумом стоит стремление команды Трампа добиться крупной внешнеполитической победы к концу года. По его мнению, провал в урегулировании украинского конфликта может подорвать позиции Республиканской партии и негативно повлиять на результаты республиканцев по итогам промежуточных выборов в Конгресс в осенью 2026 года.
Суслов уточнил, что американские власти ожидают не полного завершения урегулирования украинского конфликта к 25 декабря, а именно согласия Киева на предлагаемые условия. Он пояснил, что в Вашингтоне исходят из того, что военное поражение Украины неминуемо, и это сделает отвод ее войск из Донбасса неизбежным.
Желание Киева и стран ЕС продолжать войну до ноябрьских выборов в США во многом зависит от успеха идеи «репарационного кредита». Суслов считает, что европейские партнеры будут убеждать Зеленского продолжать боевые действия, предлагая финансирование за счет замороженных российских активов.
Если же саммит ЕС в декабре станет провальным для Украины, то она согласится на условия Трампа, считает эксперт.
Если же Евросоюз не сможет принять решение по конфискации российских средств, то у Зеленского не будет другого выбора, кроме как принимать ультиматум.