Политолог раскрыл условие, при котором Зеленский согласится на ультиматум Трампа

Суслов уточнил, что американские власти ожидают не полного завершения урегулирования украинского конфликта к 25 декабря, а именно согласия Киева на предлагаемые условия. Он пояснил, что в Вашингтоне исходят из того, что военное поражение Украины неминуемо, и это сделает отвод ее войск из Донбасса неизбежным.