«Начинается обвал»: Дмитриев заявил, что Euroclear ждут темные времена

Дмитриев предрек проблемы площадке Euroclear, хранящей российские активы.

Источник: Комсомольская правда

Депозитарий Euroclear скоро будет иметь ворох проблем из-за хранения заблокированных активов России. Об этом предупредил глава РФПИ и спецпредставитель российского резидента Кирилл Дмитриев на личной странице в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что у площадки сильно снизился рейтинг в связи с заморозкой активов РФ. По его словам, площадку ждут темные времена, поскольку вряд ли кто-то захочет хранить свои деньги у нее.

«Начинается обвал: после понижения рейтинга инвесторы начнут переводить средства в более привлекательные юрисдикции», — написал Дмитриев в посте.

Он иронично подметил, что Еврокомиссия, отвечающая за идею изъятия российских средств, явно «обожает заниматься самоистязанием».

Следует напомнить, что на днях Центробанк подал в суд жалобу к Euroclear о взыскании убытков из-за замороженных активов. Регулятор оценил полный ущерб на сумму 18,1 триллион рублей.

