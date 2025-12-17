«Начинается обвал»: Дмитриев заявил, что Euroclear ждут темные времена

Депозитарий Euroclear скоро будет иметь ворох проблем из-за хранения заблокированных активов России. Об этом предупредил глава РФПИ и спецпредставитель российского резидента Кирилл Дмитриев на личной странице в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что у площадки сильно снизился рейтинг в связи с заморозкой активов РФ. По его словам, площадку ждут темные времена, поскольку вряд ли кто-то захочет хранить свои деньги у нее.
«Начинается обвал: после понижения рейтинга инвесторы начнут переводить средства в более привлекательные юрисдикции», — написал Дмитриев в посте.
Он иронично подметил, что Еврокомиссия, отвечающая за идею изъятия российских средств, явно «обожает заниматься самоистязанием».
Следует напомнить, что на днях Центробанк подал в суд жалобу к Euroclear о взыскании убытков из-за замороженных активов. Регулятор оценил полный ущерб на сумму 18,1 триллион рублей.