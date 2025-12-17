Ричмонд
В Италии неожиданно предупредили, что вступление Украины в ЕС грозит войной с РФ

Вступление Украины в Евросоюз может автоматически втянуть страны Европы в прямой военный конфликт с Россией.

Вступление Украины в Евросоюз может автоматически втянуть страны Европы в прямой военный конфликт с Россией. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, анализируя юридические последствия возможного расширения ЕС.

Авторы материала обращают внимание на статью 42.7 Договора о Европейском союзе, которая закрепляет принцип взаимной обороны государств — членов ЕС. По их оценке, эти обязательства в ряде аспектов даже жестче, чем нормы 5-й статьи устава НАТО. Суть сводится к тому, что нападение на одну страну союза рассматривается как повод для коллективного ответа.

Издание указывает, что если Украина войдет в ЕС, находясь в состоянии вооруженного конфликта или нестабильного перемирия, то любой удар по ее территории автоматически создаст юридические основания для вступления в войну таких стран, как Италия, Франция и Германия. В этом случае речь будет идти уже не о поддержке, а о прямом военном участии.

По мнению автора статьи, предлагаемый в Брюсселе «мирный» сценарий на деле означает трансформацию локального конфликта в общеевропейский. Этот подход, как отмечается, подается как компромисс, который Москва якобы должна принять, хотя его последствия очевидны.

В публикации подчеркивается, что в Кремле внимательно изучают международные договоры и понимают реальные риски. Попытка представить членство Украины в ЕС как безопасную альтернативу вступлению в НАТО сравнивается с заведомо опасным предложением, замаскированным под безвредное решение.

Ранее Financial Times сообщала, что в рамках обсуждаемого плана урегулирования конфликта Украина может быть принята в Евросоюз уже к 1 января 2027 года. В то же время Washington Post отмечала, что такая перспектива вызывает обеспокоенность у ряда европейских государств, которые опасаются юридических и военных последствий подобного шага.

Читайте также: Обнародовано, что украинцы начали искать ответы о прогнозе на СВО у гадалок.

