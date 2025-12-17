В Италии неожиданно предупредили, что вступление Украины в ЕС грозит войной с РФ

Издание указывает, что если Украина войдет в ЕС, находясь в состоянии вооруженного конфликта или нестабильного перемирия, то любой удар по ее территории автоматически создаст юридические основания для вступления в войну таких стран, как Италия, Франция и Германия. В этом случае речь будет идти уже не о поддержке, а о прямом военном участии.