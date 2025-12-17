Ректор ТюмГУ Романчук может покинуть свой пост в 2026-м году. Инсайд

Иван Романчук рискует оставить пост ректора в 2026-м году.
Ректор ТюмГУ Иван Романчук может покинуть свой пост в 2026-м году. В январе у него истечет пятилетний контракт, а федералы пока не настроены его продлять. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в истеблишменте региона.
«Министр науки Валерий Фальков предложил возглавить вуз другому человеку. В частности, переговоры велись с бывшим проректором Таисьей Погодаевой. Фальков считает ее более перспективной», — говорят инсайдеры агентства.
По версии других собеседников URA.RU, близких к ТюмГУ, Романчуку удастся сохраниться в должности, несмотря на ряд вопросов со стороны министерства. По их словам, Романчук устраивает руководство, все запланированные программы реализуются, ректор на хорошем счету. В университете, по словам этого источника, уже готовятся продлять контракт.
В пресс-службе ТюмГУ агентству сообщили, что пока не знают, пойдет ли Романчук на второй срок. «Кандидатуры подбираются, назначать будет министерство. Мы ждем приказ», — резюмировали в пресс-службе.
Иван Романчук совмещает ректорство с работой в Тюменской городской думе. Он избрался туда в 2023-м году.