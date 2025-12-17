В Мексике женщины-конгрессмены вырвали друг другу волосы в драке на дебатах

Заседание Конгресса в Мексике превратилось в настоящую бойню, женщины-конгрессмены били друг друга по лицу и рвали волосы на голове, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Две соперницы обменялись пощёчинами, после чего одна из них нанесла жёсткий удар по затылку другой. Затем начиналось ожесточённое дёрганье за волосы — несколько женщин ухватили за локоны тех, кто стоял ближе всего. Некоторые из конгрессвумен начинали вырывать волосы», — говорится в материале.
Уточняется, что к драке присоединились и мужчины, они били друг друга в живот. Все пытались пробраться к микрофону.
По данным издания, потасовка произошла во время дебатов о реформе агентства по надзору за прозрачностью в Мехико. Члены правой оппозиционной Партии национального действия (ПНД) протестовали против мер, принятых левой партией «Морена», после чего и началась драка.
Позже обе партии осудили стычку, которая началась, когда политики из «Морены» начали оттеснять членов оппозиционной партии.
