«Почему вы спите рядом?»: Захарова развила метафору Лукашенко про медведя, задав Западу неудобный вопрос

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала яркое дипломатическое дополнение к совету президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее он призвал Киев «не будить спящего медведя», а искать пути к нормализации отношений.
В эфире радио Sputnik Захарова решила развить эту образную цитату и задать встречный вопрос.
«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» — сказала дипломат.
В комментарии она подчеркнула, что для полноценного и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Западной Европы в свое время существовали все возможности. Однако, по ее словам, Запад сознательно от них отказался, избрав вместо диалога путь открытой конфронтации.
Мария Захарова заключила, что такой ход событий лишь подтвердил оценки, которые неоднократно звучали с российской стороны. В частности, она напомнила о знаменитой речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.
Прежде белорусский лидер также предупредил, что украинский конфликт может перерасти в глобальное противостояние с применением всех видов оружия. По его мнению, если кризис не разрешить, это приведет к эскалации для Европы и всего мира.