Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть украденную у США нефть и землю

Президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», — подчеркнул глава Белого дома.
Также Трамп добавил, что признал власти Боливарианской Республики иностранной террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Он уточнил, что американская военная активность вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы, которые он ранее украл у США.
«Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений»,
— пояснил глава Белого дома.
Американский лидер пообещал, что США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены США».
10 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер, находящийся в санкционных списках. Подобный шаг агентство назвало серьезной эскалацией между двумя странами. Позже Дональд Трамп подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что был захвачен «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Он добавил, что судно было задержано «по очень веской причине».
Впоследствии Reuters сообщило о планах США захватить и другие танкеры Венесуэлы. Вашингтон уже составил список из судов для возможного изъятия и следит за их перемещением у берегов Венесуэлы и Гайаны. По данным агентства, в списке могут находится и танкеры, которые доставляют нефть из других стран, находящихся под санкциями США, например, из Ирана.
О какой украденной нефти говорит Трамп?
Как написал CNN, заявление Трампа подчеркнуло его сосредоточенность на нефтяных ресурсах Венесуэлы, к которым, по словам главы Белого дома, США должны получить доступ в случае свержения режима нынешнего президента Николаса Мадуро. Сейчас государственная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) контролирует все нефтяную промышленность Венесуэлы. Chevron при этом является единственной американской компанией, занимающейся бурением в стране, которая выплачивает PDVSA процент от своей добычи в рамках исключения из санкций.
«Американские компании занимали гораздо более значительное место в нефтяных месторождениях Венесуэлы до тех пор, пока страна не взяла этот сектор под государственный контроль в 1970-х годах. Трамп не скрывает своего желания вернуть США в нефтяную промышленность страны»,
— отметил телеканал.
CNN добавил, что запасы нефти в Венесуэле являются крупнейшими в мире, однако из-за санкций добыча не работает на полную мощность, а большая часть сырья продается в Китай. Первые рестрикции против Венесуэлы США ввели еще в 2005 году. В рамках своего первого президентского срока Трамп также ввел санкции непосредственно против PDVSA, заблокировав активы компании на сумму $7 млрд.
В 2022 году администрация Джо Байдена выдала Chevron разрешение на работу в Венесуэле в рамках усилий по снижению цен на бензин. В марте 2025-го Дональд Трамп отозвал эту лицензию, однако затем выдал ее повторно при условии, что доходы от добычи не будут поступать правительству Мадуро.
Что ответили в Венесуэле?
Правительство Венесуэлы, в свою очередь, отвергло заявление главы Белого дома о притязаниях на природные ресурсы страны и объявило о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», — говорится в коммюнике, которое опубликовала вице-президент Дельси Родригес.
Кроме этого, в Каракасе отметили, что формулировка, которую использовал Дональд Трамп, «интервенционистская и колониалистская», а Венесуэла «никогда больше не станет колонией ни одной империи».
Президент республики Николас Мадуро также призвал организовать постоянные мировые протесты «против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов».
«Рабочий класс нефтяной отрасли должен через Международную учредительную комиссию отстаивать в международных профсоюзных организациях правду Венесуэлы, а также право на свободу торговли главным экспортным продуктом страны. Профсоюзные организации должны поговорить с судовладельцами всех портов мира, чтобы подготовить крупную акцию протеста нефтяников, газовиков, рабочих торгового флота против пиратства со стороны правительства США», — подчеркнул глава Венесуэлы.