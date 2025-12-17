Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАК: Спецслужбы Украины поставили на поток вербовку российской молодёжи

Украинские спецслужбы наладили массовую вербовку российской молодёжи через соцсети и мессенджеры. Задачей деятельности называется вовлечение молодых людей в террористическую активность. Об этом рассказал представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

«Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток», — сказал он на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее сообщалось, что Калининградский областной суд приговорил к 15 и 16 годам строгого режима двух агентов украинской разведки (ГУР). Они действовали с территории Литвы и были осуждены за попытку похищения ребёнка в России с помощью местных преступников, непосвящённых в суть операции. Кроме того, агенты собирали разведданные о системе охраны российско-литовской границы для планирования диверсий на территории РФ.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.