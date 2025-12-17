НАК: Спецслужбы Украины поставили на поток вербовку российской молодёжи

Ранее сообщалось, что Калининградский областной суд приговорил к 15 и 16 годам строгого режима двух агентов украинской разведки (ГУР). Они действовали с территории Литвы и были осуждены за попытку похищения ребёнка в России с помощью местных преступников, непосвящённых в суть операции. Кроме того, агенты собирали разведданные о системе охраны российско-литовской границы для планирования диверсий на территории РФ.