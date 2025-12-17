В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в Евросоюз без Приднестровья. По ее мнению, приднестровский конфликт можно будет урегулировать после вступления Молдавии в ЕС.
«Евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования приднестровского вопроса. Иначе Приднестровье станет “серой зоной” на карте Европы и постоянным источником нестабильности, что не в интересах ни наших партнёров, ни ЕС», — заявил Стояногло в эфире телеканала TVC 21.
По его словам, нужно найти механизмы интеграции Приднестровья в единое молдавское пространство и двигаться по европейскому пути вместе.
«Кипрский сценарий» для нас неприменим: опыт показывает, что северная часть острова остаётся фактически отрезанной от ЕС из-за раскола 1970-х, внешних влияний и разницы в уровне жизни. Время лишь углубляет этот разрыв. Это выбор киприотов, и я искренне желаю им мира и стабильности, но для Молдавии важно не повторить их путь", — добавил депутат.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.