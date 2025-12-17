Украину предупредили о возможной капитуляции из-за отказа от плана Трампа

Отказ Украины принять условия мирного плана президента США Дональда Трампа может привести страну к капитуляции. Такой сценарий в комментарии обозначил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По его оценке, в случае отказа от предложений Вашингтона Украина рискует лишиться не только гарантий безопасности, но и существенной части военной и политической поддержки со стороны США. В этих условиях, как считает эксперт, перспектива полного поражения становится вопросом времени.
Суслов отметил, что американская сторона фактически поставила Киев перед жестким выбором. До 25 декабря, по его словам, Украине предложено либо согласиться на уступки, включая вывод ВСУ из Донбасса, либо столкнуться с сокращением помощи. Такая позиция, как утверждается, основана на понимании в Вашингтоне неизбежности военного поражения Киева при сохранении текущего курса.
Эксперт подчеркнул, что для США территориальный вопрос является ключевым элементом переговоров, поскольку он напрямую затрагивает фундаментальные требования России. В этом контексте вывод украинских войск из Донбасса рассматривается американской администрацией как неизбежный этап урегулирования.
Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон призвал Киев принять так называемое «платиновое предложение» по гарантиям безопасности. По данным источников, европейские страны и украинская сторона отнеслись к инициативам администрации Трампа с удовлетворением, однако окончательное решение пока не принято.
Читайте также: Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры.