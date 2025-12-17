Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Если кто-то оказался рядом со «спящим медведем», то ему в первую очередь стоит задаться вопросом, как его туда занесло. Об этом в среду, 17 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя совет, который президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Украине.
— Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло? — передает слова дипломата радио Sputnik.
Глава белорусского государства во время интервью отметил, что украинцы сами отдали Крым россиянам в 2014 году и не собирались за него воевать. Он также попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» о коллегах из России и США Владимире Путин и Дональде Трампе и председателе Китайской Народной Республики Си Цзиньпине.
Лукашенко отдельно подчеркнул, что продолжение военного конфликта России и Украины грозит глобальной войной с применением всех существующих видов вооружения. Президент уверен, что это противостояние началось из-за того, что украинские власти решили «заткнуть рты» русскоязычным гражданам и сжигали людей, которых считали врагами.