Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Глава белорусского государства во время интервью отметил, что украинцы сами отдали Крым россиянам в 2014 году и не собирались за него воевать. Он также попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» о коллегах из России и США Владимире Путин и Дональде Трампе и председателе Китайской Народной Республики Си Цзиньпине.