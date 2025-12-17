Реформа Пентагона: что означает «перестройка» в Минобороны США

Детали плана по реформированию Пентагона
Отдельные управления, отвечающие за контроль над военным присутствием США на Ближнем Востоке, в Африке и Европе, объединят в общий отдел, который будет функционировать как Международное командование США (US International Command), пишут «Ведомости».
Также в Пентагоне создадут общее Американское командование (Americom), объединив управления Северного и Южного командования. Туда же включат отдельное управление военными силами Арктического региона.
Общее число управлений уменьшат с 11 до восьми. Продолжит функционировать в прежнем режиме Индо-Тихоокеанское командование, Киберкомандование, управления силами спецопераций, космических исследований, Стратегическое и Транспортное командование.
Цель трансформаций — перенаправление военно-стратегических ресурсов страны на более важное для Белого дома Западное полушарие. Руководить изменением структуры Пентагона поручено председателю объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Дэну Кейну.
Кроме перестройки структуры, в Минобороны объявили о сокращении количества генералов. Решение об их увольнении или переводе будет принимать лично шеф Минобороны США Пит Хегсет. Он также рассмотрит другие варианты реструктуризации ведомства. Предложения по трансформации Пентагона должны будут одобрить президент США Дональд Трамп и Конгресс.
По данным WP, пока конгрессменам никакой информации об изменениях структуры Минобороны не предоставляли. Между тем право Конгресса на ознакомление с проектом закреплено в документе о военном бюджете на 2026 год. Пентагон обязан не только сообщить о корректировках, но и доложить о том, во сколько реформа обойдется американскому бюджету, и отчитаться о том, как трансформация командований повлияет на международные военные союзы страны.
Деньги на преобразования в Пентагоне выделят только через 60 дней после доклада в Конгрессе, так как финансирование возможно только по итогам голосования в обеих палатах законодательного органа.
Мнения экспертов об изменении структуры Пентагона
Руководитель отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Олег Криволапов считает, что планы изменения структуры командований Минобороны США связаны не только с новой стратегией нацбезопасности, в которой заявляется о приоритетном значении для Вашингтона Западного полушария и Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперт допускает, что «перестройку» в военном ведомстве Белый дом затеял для того, чтобы оптимизировать управление военными. Он объяснил, что в первый же год деятельности администрации Дональда Трампа часть генералов и адмиралов покинули свои посты, в том числе из-за несогласия с решениями команды нового президента в вопросах обороны.
«Вероятно, по мысли инициаторов, создание дополнительных командных структур позволит сократить возможные дискуссии с несогласными генералами и адмиралами», — уточнил собеседник «Ведомостей».
Он добавил, что необходимости корректировать работу Индо-Тихоокеанского командования у Белого дома нет, а вот положение Космического командования в дальнейшем может осложниться.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов полагает, что итоговый план реформирования «Пентагона», если его одобрит Конгресс, будет направлен на сохранение и укрепление позиций США в Западном полушарии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперт в разговоре с «Ведомостями» выразил уверенность, что трансформация командования будут связана не столько с сокращением числа военнослужащих, сколько с увеличением их боеготовности.
Павлов допустил, что реализация плана может быть не быстрой, так как, кроме «перестройки» структуры Пентагона, Белый дом намерен ввести «философские» нововведения, связанные с военной культурой.