Реформа Пентагона: что означает «перестройка» в Минобороны США

По данным WP, пока конгрессменам никакой информации об изменениях структуры Минобороны не предоставляли. Между тем право Конгресса на ознакомление с проектом закреплено в документе о военном бюджете на 2026 год. Пентагон обязан не только сообщить о корректировках, но и доложить о том, во сколько реформа обойдется американскому бюджету, и отчитаться о том, как трансформация командований повлияет на международные военные союзы страны.