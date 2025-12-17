Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ

В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, глава государства может занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция тогда утверждала, что фактически это уже третий срок, поскольку Эрдоган занимал президентский пост с 2014 по 2018 годы, когда в стране еще действовала парламентская система.