Глава комитета «Победа» обвинил молдавские власти в возрождении нацизма

«Нашему народу впору гордиться тем, что в годы Второй мировой войны он не запятнал себя коллаборационизмом и совершением тяжких преступлений против человечества… Да, нашлось немало и тех, встретил приход румыно-немецких фашистов с нескрываемой радостью. Но никакой организованной борьбы против вернувшейся в 1944-м году Советской власти в Молдавии не было. Как не было и ни одной воинской части, созданной из молдаван, вставшей под нацистские знамена Антонеску и Гитлера», — подчеркнул Петрович.