Апелляционная палата отложила рассмотрение дела Гуцул

Заседания по делу Гуцул в Апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ряд молдавских СМИ выразил предположение, что судебный процесс может вернуться к началу из-за замены судьи.
«Нет, этого не произойдет. По делу Гуцул была сформирована судейская коллегия из трех человек, основной судья остается прежним, проверку на неподкупность не прошел третий судья, он оспорил это решение в суде, пока не будет окончательно решения — его не могут заменить, поэтому процесс поставлен на паузу», — заявила Байрам.
По ее словам, в Апелляционной палате адвокатам отказались назвать даже примерные сроки возобновления судебного процесса.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.