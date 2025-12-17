Новый президент Чили хочет жить в историческом дворце, чтобы сэкономить бюджет

Свое решение чилийский лидер объяснил нецелесообразностью тратить бюджетные средства на аренду и оборудование официальной резиденции. Правовые аспекты, связанные с постоянным проживанием в «Ла-Монеда», обсуждаются с юридическими экспертами, указывает «Интерфакс».
Каст обратил внимание на тот факт, что во дворце проживают сотрудники охраны. Если же ему не удастся оборудовать отдельное помещение, он заявил, что привезет собственный спальный мешок.
Журналисты отмечают, что, в случае положительного решения этого вопроса Каст войдет в историю как первый с 1958 года чилийский президент, который будет постоянно проживать в «Ла-Монеда».
14 декабря Хосе Антонио Каст одержал победу на президентских выборах в Чили, выиграв второй тур с результатом 58,61%. Его соперница, Жанетт Хара из коалиции «Единство для Чили», проиграла, получив 41,39% голосов. Каст занимает крайне правую позицию — является поклонником диктатора Аугусто Пиночета и последователем политики Дональда Трампа.