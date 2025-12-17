Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый президент Чили хочет жить в историческом дворце, чтобы сэкономить бюджет

Избранный глава государства Хосе Антонио Каст планирует постоянно проживать в президентской резиденции «Ла-Монеда», которая является историческим памятником, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чилийское радио.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Свое решение чилийский лидер объяснил нецелесообразностью тратить бюджетные средства на аренду и оборудование официальной резиденции. Правовые аспекты, связанные с постоянным проживанием в «Ла-Монеда», обсуждаются с юридическими экспертами, указывает «Интерфакс».

Каст обратил внимание на тот факт, что во дворце проживают сотрудники охраны. Если же ему не удастся оборудовать отдельное помещение, он заявил, что привезет собственный спальный мешок.

Журналисты отмечают, что, в случае положительного решения этого вопроса Каст войдет в историю как первый с 1958 года чилийский президент, который будет постоянно проживать в «Ла-Монеда».

14 декабря Хосе Антонио Каст одержал победу на президентских выборах в Чили, выиграв второй тур с результатом 58,61%. Его соперница, Жанетт Хара из коалиции «Единство для Чили», проиграла, получив 41,39% голосов. Каст занимает крайне правую позицию — является поклонником диктатора Аугусто Пиночета и последователем политики Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше