В Женеве отметили День Конституции Узбекистана

По мнению участников встречи, новая Конституция формирует фундамент для реализации долгосрочных программ в сфере прав человека, включая Национальную стратегию по правам человека до 2030 года, способствует дальнейшему укреплению международного сотрудничества Узбекистана с ООН и другими партнерами.