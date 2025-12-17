В Женеве отметили День Конституции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Во Дворце Наций в Женеве прошло мероприятие «Человеческое достоинство и социальная справедливость: Конституция Узбекистана в новой редакции — как гарант прав человека», сообщает пресс-служба НЦПЧ.
Дискуссия объединила свыше 50 представителей дипмиссий, международных организаций, экспертных кругов и СМИ.
Участникам презентовали специальную брошюру, посвященную конституционным реформам в стране.
Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмал Саидов представил ключевые положения новой редакции Конституции Узбекистана, направленные на укрепление принципов верховенства закона, усиление гарантий прав и свобод человека, развитие механизмов парламентского и общественного контроля, а также расширение роли институтов гражданского общества.
Отдельно он остановился на новеллах, касающихся защиты личных прав, совершенствования цифровых и экологических прав, повышения прозрачности деятельности госорганов и создания условий для формирования культуры конституционного сознания.
Президент Дипломатического круга Женевы Роберт Блюм отметил, что конституционная реформа Узбекистана стала значимым шагом в направлении демократического обновления и отвечает запросам времени, демонстрируя готовность страны к открытому диалогу и дальнейшему развитию правовых институтов.
По мнению участников встречи, новая Конституция формирует фундамент для реализации долгосрочных программ в сфере прав человека, включая Национальную стратегию по правам человека до 2030 года, способствует дальнейшему укреплению международного сотрудничества Узбекистана с ООН и другими партнерами.