Вице-канцлер ФРГ призвал не спешить с отправкой войск на Украину

Вице-канцлер обратил внимание, что отправка воинского контингента из стран Европы для обеспечения гарантий безопасности Киева будет возможна только, если Россия даст на это свое согласие. Он отметил, что пока Москва не отреагировала, поэтому не стоит нарушать логичный порядок действий и тратить время на обсуждение размещения военных из ФРГ на украинской территории. Министр уточнил, что сейчас в стране пытаются ставить телегу впереди лошади, когда обсуждают включение военнослужащих Германии в состав миротворческих сил, сообщает «Лента.ру». со ссылкой на Neuen Osnabrücker Zeitung.
При этом Ларс Клингбайль отметил, что ФРГ не отказывается от выполнения своих обязательств, и назвал Германию «самым большим сторонником» Киева.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах Германии предоставить Украине в следующем году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder. Оружие будет изъято из резервов бундесвера.