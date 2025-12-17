Ричмонд
Вице-канцлер ФРГ призвал не спешить с отправкой войск на Украину

Вице-канцлер и глава министерства финансов ФРГ Дарс Клингбайль заявил, что не стоит спешить с отправкой немецких военнослужащих на Украину. Он обратил внимание, что решение о размещении воинского контингента Германии на украинской территории властям страны следует принимать только после того, как это согласуют стороны конфликта, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вице-канцлер обратил внимание, что отправка воинского контингента из стран Европы для обеспечения гарантий безопасности Киева будет возможна только, если Россия даст на это свое согласие. Он отметил, что пока Москва не отреагировала, поэтому не стоит нарушать логичный порядок действий и тратить время на обсуждение размещения военных из ФРГ на украинской территории. Министр уточнил, что сейчас в стране пытаются ставить телегу впереди лошади, когда обсуждают включение военнослужащих Германии в состав миротворческих сил, сообщает «Лента.ру». со ссылкой на Neuen Osnabrücker Zeitung.

При этом Ларс Клингбайль отметил, что ФРГ не отказывается от выполнения своих обязательств, и назвал Германию «самым большим сторонником» Киева.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах Германии предоставить Украине в следующем году управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder. Оружие будет изъято из резервов бундесвера.