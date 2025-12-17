Вице-канцлер ФРГ призвал не спешить с отправкой войск на Украину

Вице-канцлер обратил внимание, что отправка воинского контингента из стран Европы для обеспечения гарантий безопасности Киева будет возможна только, если Россия даст на это свое согласие. Он отметил, что пока Москва не отреагировала, поэтому не стоит нарушать логичный порядок действий и тратить время на обсуждение размещения военных из ФРГ на украинской территории. Министр уточнил, что сейчас в стране пытаются ставить телегу впереди лошади, когда обсуждают включение военнослужащих Германии в состав миротворческих сил, сообщает «Лента.ру». со ссылкой на Neuen Osnabrücker Zeitung.