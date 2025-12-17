«Санкции США усугубили и без того тяжелые экономические проблемы страны»

Пока неясно, как администрация Трампа будет осуществлять блокаду судов, попавших под санкции, и обратится ли она к береговой охране с просьбой задерживать суда, как это было на прошлой неделе. Участники нефтяного рынка заявили, что цены на нефть растут в ожидании потенциального сокращения экспорта из Венесуэлы. Хотя рынок еще ждет, когда будет понятно, как будет реализована блокада Трампа и будет ли она распространяться на суда, не подпадающие под санкции.