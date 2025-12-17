СМИ: Германия объявила о выводе систем ПВО Patriot из Польши

Министерство обороны Германии, согласно статье, во вторник заявило, что военнослужащие оперативного соединения противовоздушной и противоракетной обороны завершили свою миссию в Польше. Также ведомство сообщило, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, стоящие на вооружении этого подразделения, были передислоцированы обратно в Германию.
Даже после передислокации систем Patriot Германия продолжит вносить значительный вклад в защиту восточного фланга НАТО и наших партнеров.
В Минобороны пояснили, что с декабря воздушное пространство НАТО, а также ключевой транспортный узел Жешув вблизи границы с Украиной будут защищать «голландские партнеры». По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, вооруженные силы Нидерландов уже приняли командование в Жешуве.
Издание напоминает, что в конце января Германия разместила две батареи Patriot и 200 военнослужащих на авиабазе в Жешуве на шесть месяцев. Но в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера Германии Фридриха Мерца сохранить немецкий контингент и ЗРК Patriot на границе до конца года для обеспечения поставок украинским вооруженным силам.