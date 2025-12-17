СМИ: Германия объявила о выводе систем ПВО Patriot из Польши

Издание напоминает, что в конце января Германия разместила две батареи Patriot и 200 военнослужащих на авиабазе в Жешуве на шесть месяцев. Но в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера Германии Фридриха Мерца сохранить немецкий контингент и ЗРК Patriot на границе до конца года для обеспечения поставок украинским вооруженным силам.