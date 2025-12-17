Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России

Axios и Bild писали, что администрация Трампа давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенную Вашингтоном мирную сделку. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер говорил при этом, что Трамп ищет способы надавить как на Украину, так и на Россию, чтобы положить конец конфликту.