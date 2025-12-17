Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России

Как пишет издание, США рассматривают разные варианты, в том числе против судов «теневого флота», используемых для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям, говорят собеседники Bloomberg.
По словам нескольких источников, новые меры Вашингтон может представить уже на этой неделе.
Американский министр финансов Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели, отметили собеседники Bloomberg. Тем не менее, окончательное решение в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом, подчеркнули они.
Меры обсуждаются на фоне переговоров представителей США с Украиной и Россией об урегулировании конфликта.
Axios и Bild писали, что администрация Трампа давит на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенную Вашингтоном мирную сделку. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер говорил при этом, что Трамп ищет способы надавить как на Украину, так и на Россию, чтобы положить конец конфликту.
Москва считает санкции западных стран незаконными.
Материал дополняется.