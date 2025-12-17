Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 декабря: главное

После того, как был создан Общероссийский народный фронт, началась практика продолжения работы по окончании программы на протяжении всего года. Фактически ежегодно речь идет об обработке всего массива, и огромное количество граждан получает решение своих вопросов. Это касается и решения отдельных проблем граждан, и выявления тенденций проблемных, и тоже их урегулирование. Это, наверное, самое ценное.