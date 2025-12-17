Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 декабря: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РФ ждет от США информации по работе с ЕС и Украиной по урегулированию.

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован.

Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию РФ по украинскому вопросу.

Господин Уиткофф — он член команды Трампа, он реализует линию своего президента.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле пока не видели сообщений, что США якобы рассматривают вариант новых санкций против России.

Любые санкции вредят налаживанию отношений между Россией и США.

Позиция РФ насчет идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна.

Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Она хорошо известна, абсолютно последовательна, понятна. Но опять же, это предмет для обсуждения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Предложения по украинскому урегулированию, которые будут представлены по итогам консультаций Киева и ЕС с США, продемонстрируют, насколько Владимир Зеленский настроен на мир.

РФ сейчас не будет обсуждать через прессу никакие пункты украинского урегулирования.

17 декабря Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Ежегодное мероприятие, большое мероприятие, важное. Будет выступать президент. Также будет церемония награждения Героев России.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Большая часть дня президента будет посвящена сегодня подготовке к прямой линии.

Огромное количество россиян получают решения вопросов, которые они отправляют на прямую линию с Владимиром Путиным.

После того, как был создан Общероссийский народный фронт, началась практика продолжения работы по окончании программы на протяжении всего года. Фактически ежегодно речь идет об обработке всего массива, и огромное количество граждан получает решение своих вопросов. Это касается и решения отдельных проблем граждан, и выявления тенденций проблемных, и тоже их урегулирование. Это, наверное, самое ценное.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
