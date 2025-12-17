ВМС Швеции заявили об усилении военного наблюдения России в Балтийском море

Замначальника оперативного отдела береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг по запросу телекомпании подтвердил, что все больше российских ВМС сосредоточивается в стратегически важных участках прибрежных зон, но не смог засвидетельствовать факт, что теперь военнослужащие ВС РФ сопровождают танкеры с российской нефтью. Стенлинг допустил, что это возможно, так как реализация углеводородов важна для России.