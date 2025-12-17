Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Швеции заявили об усилении военного наблюдения России в Балтийском море

Российские военные усилили наблюдение за обстановкой в Балтийском море, предположительно, для защиты танкеров так называемого теневого флота. Об этом сообщил представитель ВМС Швеции Марко Петкович, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Петкович уточнил, что военно-морское присутствие России на Балтике стало более заметным. Он отметил, что пока активность российских военных не вызывает беспокойства и шведские ВМС просто наблюдают за происходящим, рассказывает RTVI со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Представитель ВМС Швеции добавил, что на танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть, могут присутствовать военные. «Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей теневого флота находятся военнослужащие в форме», — сказал Петкович.

SVT уточнил, что в ВМС Швеции считают, что это могут быть сотрудники частных охранных компаний.

Представители военного ведомства рассказали на условиях анонимности шведской телекомпании, что фиксируют «постоянное присутствие» российских военно-морских сил в зонах, которые примыкают к судоходным маршрутам. Это заставило Минобороны стран Балтики организовать постоянное морское наблюдение. Источник SVT подчеркнул, что не видит в том, что российские суда находятся в Балтийском море, поводов для беспокойства.

Замначальника оперативного отдела береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг по запросу телекомпании подтвердил, что все больше российских ВМС сосредоточивается в стратегически важных участках прибрежных зон, но не смог засвидетельствовать факт, что теперь военнослужащие ВС РФ сопровождают танкеры с российской нефтью. Стенлинг допустил, что это возможно, так как реализация углеводородов важна для России.

Ранее ВМС Германии сообщили об обнаружении российского противолодочного корабля «Североморск» в Балтийском море. За передвижением судна РФ следил разведывательный корабль ФРГ Oste.