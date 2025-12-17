ВМС Швеции заявили об усилении военного наблюдения России в Балтийском море

Представитель ВМС Швеции добавил, что на танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть, могут присутствовать военные. «Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей теневого флота находятся военнослужащие в форме», — сказал Петкович.
SVT уточнил, что в ВМС Швеции считают, что это могут быть сотрудники частных охранных компаний.
Представители военного ведомства рассказали на условиях анонимности шведской телекомпании, что фиксируют «постоянное присутствие» российских военно-морских сил в зонах, которые примыкают к судоходным маршрутам. Это заставило Минобороны стран Балтики организовать постоянное морское наблюдение. Источник SVT подчеркнул, что не видит в том, что российские суда находятся в Балтийском море, поводов для беспокойства.
Замначальника оперативного отдела береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг по запросу телекомпании подтвердил, что все больше российских ВМС сосредоточивается в стратегически важных участках прибрежных зон, но не смог засвидетельствовать факт, что теперь военнослужащие ВС РФ сопровождают танкеры с российской нефтью. Стенлинг допустил, что это возможно, так как реализация углеводородов важна для России.
Ранее ВМС Германии сообщили об обнаружении российского противолодочного корабля «Североморск» в Балтийском море. За передвижением судна РФ следил разведывательный корабль ФРГ Oste.