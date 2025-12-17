FT: Финляндия не будет помогать Украине из своего бюджета

Как заявлял ранее Петтери Орпо, Россия становится угрозой для Североатлантического альянса. Политик призвал членов НАТО продемонстрировать солидарность с государствами на восточном фланге, которые резко увеличили расходы на оборону.
Орпо подчеркнул, что, несмотря на экономические проблемы этих государств, они продолжают оставаться ключевыми донорами для Украины.
