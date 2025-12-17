Ричмонд
FT: Финляндия не будет помогать Украине из своего бюджета

Финляндия не согласна выделять деньги из бюджета страны, если идея с изъятием российских замороженных активов в пользу Украины окажется провальной. Об этом сообщил в комментарии Financial Times премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Так чиновник прокомментировал идеи, рассматриваемые в Евросоюзе как запасные: совместный кредит или прямые взносы стран на помощь Украине. Орпо их полностью отверг, заявив: «Это невозможно». Слова финского премьера приводит «Лента.ру».

Как заявлял ранее Петтери Орпо, Россия становится угрозой для Североатлантического альянса. Политик призвал членов НАТО продемонстрировать солидарность с государствами на восточном фланге, которые резко увеличили расходы на оборону.

Орпо подчеркнул, что, несмотря на экономические проблемы этих государств, они продолжают оставаться ключевыми донорами для Украины.

