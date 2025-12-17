Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP

Уже за первые 100 часов на посту во второй президентский срок сразу после инаугурации Трамп подписал рекордное количество указов. По поводу своих первых 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекли, высказался, что стал самым эффективным среди американских президентов с «самыми успешными 100 днями в истории».