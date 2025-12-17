Ричмонд
SCMP: Россия приведет Европейский союз к краху

Основополагающая идея Европейского союза — ведущего постмодернистского сверхгосударства — может оказаться под угрозой. Это связано с тем, что все больше рядовых европейцев начинают понимать, что европейское единство может принести им больше вреда, чем пользы. И отправной точкой этого процесса стал украинский конфликт, пишет Алекс Ло в статье для гонконгской газеты South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Европе, согласно статье, отмечается тенденция к усилению радикальных настроений как среди правых, так и среди левых политических сил, особенно в среде маргинализированных европейцев. Многие считают, что вопросы суверенитета и государственного управления слишком важны, чтобы передавать их в руки брюссельских чиновников. По мнению рядовых европейцев, брюссельские бюрократы находятся далеко, не представляют интересы граждан и не являются истинными лидерами, пишет автор.

Переломным моментом в этом процессе, по мнению Ло, стало начало Россией специальной военной операции на Украине.

Изначально Евросоюз верил в свою способность одержать победу над Россией, вернуть территории, утраченные Украиной, и даже добиться смены власти в России. Однако сейчас ситуация развивается по обратному сценарию, убежден Ло.

Европейские лидеры стремительно теряют доверие или дискредитируют себя в глазах населения. Граждане стран ЕС ощущают на себе прямые последствия конфликта, который их правительства не в состоянии ни выиграть, ни даже финансово поддерживать. Многие страны ЕС вынуждены милитаризировать свои экономики, что подрывает устоявшуюся модель социального государства, и без того испытывающую трудности.

Правительства Франции и Германии, двух ключевых стран ЕС, становятся все более неустойчивыми, в то время как их экономики находятся в рецессии. Хотя некоторые страны, такие как Польша и Испания, демонстрируют экономический рост, это происходит скорее вопреки, а не благодаря политике Евросоюза. При этом такие страны, как Словакия и Венгрия, проявляют тенденцию к сближению с Россией.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кайя Каллас и генсекретарь НАТО Марк Рютте продолжают настаивать на том, что Украина может победить в конфликте с Россией. Но результаты опроса общественного мнения, проведенного Statista в 2024 году, показывают, что большинство европейцев скептически относятся к таким перспективам Киева. Большинство респондентов в 12 странах — участницах опроса считают, что конфликт должен завершиться путем переговоров и компромисса.

Представители европейского истеблишмента, такие как фон дер Ляйен, Каллас и Рютте, отрицают европейские корни России, стремятся «сдвинуть ее на Восток» и разорвать все связи.

Это, по мнению Ло, может привести к новой холодной войне и риску эскалации конфликта на континенте.

Украина — это не СССР, а Путин — не Гитлер, пишет он: проводить такие сравнения со Второй мировой войной — ошибочно и может привести к катастрофическим последствиям. Вместо того чтобы объединить Европейский союз, этот конфликт, скорее всего, приведет к его расколу, предполагает автор. Это непредвиденное последствие, которое по Гегелю можно назвать «хитростью истории». Возможно, уже начался великий гегелевский переворот: появление пост-постмодернистского государства может ознаменовать возврат к традиционному национальному государству.

