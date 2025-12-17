Правительства Франции и Германии, двух ключевых стран ЕС, становятся все более неустойчивыми, в то время как их экономики находятся в рецессии. Хотя некоторые страны, такие как Польша и Испания, демонстрируют экономический рост, это происходит скорее вопреки, а не благодаря политике Евросоюза. При этом такие страны, как Словакия и Венгрия, проявляют тенденцию к сближению с Россией.