В Европе, согласно статье, отмечается тенденция к усилению радикальных настроений как среди правых, так и среди левых политических сил, особенно в среде маргинализированных европейцев. Многие считают, что вопросы суверенитета и государственного управления слишком важны, чтобы передавать их в руки брюссельских чиновников. По мнению рядовых европейцев, брюссельские бюрократы находятся далеко, не представляют интересы граждан и не являются истинными лидерами, пишет автор.
Изначально Евросоюз верил в свою способность одержать победу над Россией, вернуть территории, утраченные Украиной, и даже добиться смены власти в России. Однако сейчас ситуация развивается по обратному сценарию, убежден Ло.
Европейские лидеры стремительно теряют доверие или дискредитируют себя в глазах населения. Граждане стран ЕС ощущают на себе прямые последствия конфликта, который их правительства не в состоянии ни выиграть, ни даже финансово поддерживать. Многие страны ЕС вынуждены милитаризировать свои экономики, что подрывает устоявшуюся модель социального государства, и без того испытывающую трудности.
Правительства Франции и Германии, двух ключевых стран ЕС, становятся все более неустойчивыми, в то время как их экономики находятся в рецессии. Хотя некоторые страны, такие как Польша и Испания, демонстрируют экономический рост, это происходит скорее вопреки, а не благодаря политике Евросоюза. При этом такие страны, как Словакия и Венгрия, проявляют тенденцию к сближению с Россией.
Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кайя Каллас и генсекретарь НАТО Марк Рютте продолжают настаивать на том, что Украина может победить в конфликте с Россией. Но результаты опроса общественного мнения, проведенного Statista в 2024 году, показывают, что большинство европейцев скептически относятся к таким перспективам Киева. Большинство респондентов в 12 странах — участницах опроса считают, что конфликт должен завершиться путем переговоров и компромисса.
Это, по мнению Ло, может привести к новой холодной войне и риску эскалации конфликта на континенте.
Украина — это не СССР, а Путин — не Гитлер, пишет он: проводить такие сравнения со Второй мировой войной — ошибочно и может привести к катастрофическим последствиям. Вместо того чтобы объединить Европейский союз, этот конфликт, скорее всего, приведет к его расколу, предполагает автор. Это непредвиденное последствие, которое по Гегелю можно назвать «хитростью истории». Возможно, уже начался великий гегелевский переворот: появление пост-постмодернистского государства может ознаменовать возврат к традиционному национальному государству.