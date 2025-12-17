Ричмонд
Байден считает, что Россия и Китай могут стать мировыми лидерами

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия или Китай могут забрать мировое лидерство в том случае, если США больше не будут его удерживать. Такое мнение выразил 46-й президент США Джо Байден.

Источник: Reuters

«Если не мы (США — прим. ТАСС) будем лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?» — приводит в среду газета The Hill заявление Байдена, сделанное во время открытия его президентской библиотеки 15 декабря.

Экс-президент также призвал Вашингтон продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, США «в долгу перед миром» и могут это осуществить.

