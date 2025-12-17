Байден считает, что Россия и Китай могут стать мировыми лидерами

«Если не мы (США — прим. ТАСС) будем лидерами, то кто будет руководить миром? Россия? Китай?» — приводит в среду газета The Hill заявление Байдена, сделанное во время открытия его президентской библиотеки 15 декабря.
Экс-президент также призвал Вашингтон продолжать придерживаться своей нынешней роли, так как, по его словам, США «в долгу перед миром» и могут это осуществить.
Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.Читать дальше