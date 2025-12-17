Российские войска наращивают темпы наступления, сообщил Путин

«Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученные в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», — сказал Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны России.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На стратегически важных направлениях российские войска наращивают темпы наступления, заявил президент РФ Владимир Путин.