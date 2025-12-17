Spectator: Европа в ближайшие годы не будет готова к войне с Россией

Однако в этом ряду есть исключения: Польша уже направляет на оборонные нужды 4,2% ВВП. Такое рвение объясняется тем, что Польша стремится заменить Германию в качестве локомотива Европы. И, вероятно, из-за этого негласного соперничества Берлин поставил задачу выйти на уровень в 3,5% ВВП не к 2035 году, а уже к 2029 году. Британия же планирует выделять на оборону 2,5% ВВП в 2027 году, а 3% ВВП — только при следующем парламенте, сетует Галеотти.