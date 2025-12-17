Ричмонд
Spectator: Европа в ближайшие годы не будет готова к войне с Россией

Европейские лидеры пугают своих граждан тем, что Европа стоит на грани войны с Россией. Судя по агрессивной риторике некоторых официальных лиц, так оно и есть — но стоит ли этому верить, задается вопросом Марк Галеотти в статье для британского журнала The Spectator.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон призвал сделать главным национальным приоритетом «оборону и устойчивость страны», объяснив это тем, что сейчас «ситуация опаснее, чем когда-либо» за всю его карьеру, говорится в статье.

Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс выразился образнее, сказав, что «в двери Европы снова стучится тень войны». А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, славящийся «тревожным поведением», нарисовал картину миллионных армий, столкнувшихся в апокалиптическом гневе, и призвал европейцев готовиться к масштабной войне, наподобие той, «через которую прошли наши деды и прадеды».

Но если прислушиваться не к пламенной риторике, а проанализировать цифры, то выяснится, что страны НАТО поднимут расходы на оборону с нынешних примерно 2% ВВП до 3,5% не раньше чем к 2035 году. Еще 1,5% ВВП предполагается направить на «сопутствующие» оборонные нужды, к которым можно отнести все что угодно — от расходов на здравоохранение до ремонта дорог, отмечает Галеотти.

Но даже к 2035 году многие европейские страны, на его взгляд, могут не подобраться к этой планке и в лучшем случае решат закамуфлировать провал общего плана сомнительной отчетностью.

Однако в этом ряду есть исключения: Польша уже направляет на оборонные нужды 4,2% ВВП. Такое рвение объясняется тем, что Польша стремится заменить Германию в качестве локомотива Европы. И, вероятно, из-за этого негласного соперничества Берлин поставил задачу выйти на уровень в 3,5% ВВП не к 2035 году, а уже к 2029 году. Британия же планирует выделять на оборону 2,5% ВВП в 2027 году, а 3% ВВП — только при следующем парламенте, сетует Галеотти.

Но по прогнозу Рютте, следующий «катастрофический конфликт» грозит Европе уже к концу 2029 года.

Если угроза нападения со стороны России настолько ужасна и неизбежна, то как это согласовать с неторопливым темпом перевооружения в большинстве европейских стран?

Галеотти размышляет: европейские лидеры преувеличивают вероятность российской угрозы, чтобы просто оправдать обещания о наращивании расходов на оборону, данные Дональду Трампу в эпоху жесткой экономии, или же они преступно медлят перед лицом реальной опасности?

Он сомневается, что Владимир Путин пойдет даже на небольшую «проверку» европейской военной коалиции, поскольку в 2022 году Кремль не предполагал, что конфликт на Украине станет таким масштабным и затяжным.

В любом случае Галеотти предлагает европейцам не искушать Путина или того, кто придет ему на смену, учитывая, что процесс перевооружения стран Евросоюза займет годы. Европа слишком долго «расслаблялась» под американским зонтиком и только сейчас осознала, к чему это привело, пишет он. Если европейские страны хотят, чтобы их вновь воспринимали всерьез в мире, им нужно «прокачать» свой оборонный сектор, что потребует непростых решений и финансовых издержек.

А запугивание Россией — подобно сахару, который приводит к резкому росту глюкозы в крови, — дает быстрый всплеск и так же быстро проходит. Тридцать лет относительного спокойствия после распада Советского Союза оказались счастливой аномалией, а не новой нормой, делает вывод Галеотти.

