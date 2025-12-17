Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Новоселов объяснил, почему Трамп засыпает на публичных мероприятиях

Дональд Трамп часто засыпает на публичных мероприятиях. Врач Новоселов объяснил, с чем связана сонливость президента США.

Источник: Reuters

Врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов объяснил aif.ru, почему президент США Дональд Трамп часто засыпает на публичных мероприятиях.

«Сонливость — состояние, характерное для людей старческого возраста. То, что Трамп является стариком — факт. Согласно всемирной классификации, стариками считаются люди, достигшие 75 лет, президенту США — 79. Поэтому, первое, Трамп засыпает на мероприятиях в силу своего возраста», — сказал Новоселов.

Во-вторых, обозначил врач, Трамп испытывает огромные нагрузки, которые не соответствуют его годам, что тоже является причиной засыпания в ходе мероприятий.

«Нагрузки у президента США чрезмерные, всем это понятно. Перелеты, длительные переговоры, стрессовые ситуации… Вести определенную когнитивную деятельность для профилактики старения мозга, замедления этого процесса полезно, но слишком большая нагрузка, наоборот, ведет к негативным последствиям. Простой пример: человек позанимался в спортзале 1,5 часа — это полезно для организма, если 10 часов — то уже нет», — подытожил Новоселов.

Американская пресса неоднократно делала снимки Трампа с закрытыми глазами, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс ранее, объясняя один из случаев «засыпания Трампа», заявила, что «он просто закрыл глаза и запрокинул назад голову».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше