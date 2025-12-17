Врач Новоселов объяснил, почему Трамп засыпает на публичных мероприятиях

«Нагрузки у президента США чрезмерные, всем это понятно. Перелеты, длительные переговоры, стрессовые ситуации… Вести определенную когнитивную деятельность для профилактики старения мозга, замедления этого процесса полезно, но слишком большая нагрузка, наоборот, ведет к негативным последствиям. Простой пример: человек позанимался в спортзале 1,5 часа — это полезно для организма, если 10 часов — то уже нет», — подытожил Новоселов.