Врач Новоселов объяснил, почему Трамп засыпает на публичных мероприятиях

Врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов объяснил aif.ru, почему президент США Дональд Трамп часто засыпает на публичных мероприятиях.
«Сонливость — состояние, характерное для людей старческого возраста. То, что Трамп является стариком — факт. Согласно всемирной классификации, стариками считаются люди, достигшие 75 лет, президенту США — 79. Поэтому, первое, Трамп засыпает на мероприятиях в силу своего возраста», — сказал Новоселов.
Во-вторых, обозначил врач, Трамп испытывает огромные нагрузки, которые не соответствуют его годам, что тоже является причиной засыпания в ходе мероприятий.
«Нагрузки у президента США чрезмерные, всем это понятно. Перелеты, длительные переговоры, стрессовые ситуации… Вести определенную когнитивную деятельность для профилактики старения мозга, замедления этого процесса полезно, но слишком большая нагрузка, наоборот, ведет к негативным последствиям. Простой пример: человек позанимался в спортзале 1,5 часа — это полезно для организма, если 10 часов — то уже нет», — подытожил Новоселов.
Американская пресса неоднократно делала снимки Трампа с закрытыми глазами, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).
Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс ранее, объясняя один из случаев «засыпания Трампа», заявила, что «он просто закрыл глаза и запрокинул назад голову».