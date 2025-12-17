Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия ликвидирует Антикоррупционное бюро

На итоговом голосовании парламент Грузии принял закон о закрытии Антикоррупционного бюро, созданного три года назад по рекомендации Евросоюза. Голосование транслировали в прямом эфире на официальном сайте парламента.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

За принятие закона высказались 77 депутатов, сообщает ТАСС. Теперь документ направят на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. После подписания Антикоррупционное бюро прекратит свою деятельность 2 марта 2026 года, а его полномочия будут переданы Службе государственного аудита.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили утверждал, что полномочия Антикоррупционного бюро целесообразнее возложить на Службу государственного аудита. В их числе — контроль за декларациями чиновников, партий и др.

Антикоррупционное бюро появилось в Грузии в конце 2022 года. Его создание стало выполнением одной из ключевых рекомендаций Евросоюза, необходимых для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше