Грузия ликвидирует Антикоррупционное бюро

За принятие закона высказались 77 депутатов, сообщает ТАСС. Теперь документ направят на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. После подписания Антикоррупционное бюро прекратит свою деятельность 2 марта 2026 года, а его полномочия будут переданы Службе государственного аудита.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили утверждал, что полномочия Антикоррупционного бюро целесообразнее возложить на Службу государственного аудита. В их числе — контроль за декларациями чиновников, партий и др.
