Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе

По мнению авторов, Европе до сих пор не хватало политической воли принимать решения до того, как этого потребуют обстоятельства. Именно это нежелание привело Европу к нынешнему положению, когда ни ее традиционный союзник США, ни ее противники и конкуренты, включая Россию и Китай, не видят в европейцах способности действовать согласованно.