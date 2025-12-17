Ричмонд
Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет Путин

Лукашенко сказал, что уверен в том, что сейчас хочет Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет президент России Владимир Путин. Об этом было сказано в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер, говоря о позиции России по украинскому конфликту, ответил на вопрос о том, что в нынешней ситуации хочет российский лидер.

— Я сейчас уверен, что Путин хочет мира, — заявил Лукашенко.

При этом глава Беларуси пояснил, что не станет называть причины, так как они хорошо известны. Но заметил, что для этого есть и внутренние причины, и внешние. Однако сказал, что и Владимир Зеленский хочет того же. Хотя взгляды Путина и Зеленского на то, чем должен закончиться украинский конфликт отличаются.

При этом Лукашенко поддержал позицию президента США Дональда Трампа, заявлявшего, что в вопросе прекращения украинского конфликта следует исходить из реалий — результатов на сегодняшний день.

Также Лукашенко сказал, чего хотят Путин и Зеленский.

К слову, еще ранее спецпосланник Трампа Коул сказал про советы Лукашенко Путину.

Также президент Беларуси присудил спецпремию двукратному чемпиону Олимпиады Литвиновичу, заслуженному тренеру Мироновичу и Президентскому спортивному клубу.

И стало известно, что белорусский лидер изменил арендную плату за землю.

