Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет Путин

При этом глава Беларуси пояснил, что не станет называть причины, так как они хорошо известны. Но заметил, что для этого есть и внутренние причины, и внешние. Однако сказал, что и Владимир Зеленский хочет того же. Хотя взгляды Путина и Зеленского на то, чем должен закончиться украинский конфликт отличаются.