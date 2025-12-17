Политолог раскрыл, отправят ли США войска на Украину

Эксперт объяснил, что отказ от размещения миротворцев на украинской территории связан с двумя причинами: непопулярностью решения внутри США и дефицитом военных ресурсов.
Дудаков отметил, что к сообщениям в американских СМИ о том, что отправка американского контингента на Украину уже якобы получила одобрение властей, стоит относиться скептически. Собеседник News.ru уточнил, что в таких материалах не понятно, когда обсуждались гарантии безопасности и кто является источником данных. Политолог обратил внимание, что Москва неоднократно заявляла, что присутствие военных западных стран на Украине неприемлемо, независимо от того, будут ли военные силы действовать под эгидой НАТО или нет, с привлечением подразделений США или без. Эксперт добавил, что Белый дом в настоящее время сокращает воинский контингент в Европе.
«Американцы никого отправлять на Украину не будут, но, возможно, были бы не против предложить европейцам “купить” у них проигранную войну», — уточнил он. Дудаков добавил, что в этом случае «партии войны ЕС» будет представлена возможность поддержать Киев, в том числе с помощью размещения на Украине своих сил сдерживания.
Ранее The New York Times сообщила о согласовании плана по размещению на Украине воинского контингента стран Запада в ходе переговоров американской и европейской делегаций в Берлине. Согласно договоренностям, военные США должны будут совместно с европейскими силами взаимодействовать с украинскими военными, чтобы не допустить возобновления конфликта в ближайшие годы.