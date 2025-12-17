Политолог раскрыл, отправят ли США войска на Украину

Дудаков отметил, что к сообщениям в американских СМИ о том, что отправка американского контингента на Украину уже якобы получила одобрение властей, стоит относиться скептически. Собеседник News.ru уточнил, что в таких материалах не понятно, когда обсуждались гарантии безопасности и кто является источником данных. Политолог обратил внимание, что Москва неоднократно заявляла, что присутствие военных западных стран на Украине неприемлемо, независимо от того, будут ли военные силы действовать под эгидой НАТО или нет, с привлечением подразделений США или без. Эксперт добавил, что Белый дом в настоящее время сокращает воинский контингент в Европе.