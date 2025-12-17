Полковник Ходаренок: ВСУ будут использовать ракеты Sidewinder для усиления ПВО

Модификаций этого изделия за долгие годы серийного производства очень много. Вот только некоторые из них (а всего вариантов ракет AIM-9 более 20): AIM-9B — первая серийная версия с инфракрасной ГСН; AIM-9D — улучшенная версия с более чувствительной ГСН и увеличенной дальностью стрельбы; AIM-9L — первая всеракурсная версия, способная поражать цели, приближающиеся с любого направления; AIM-9M — версия с улучшенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы;