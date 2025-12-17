CNN: в Республиканской партии зреет недовольство Трампом

На прошлой неделе 13 республиканцев из палаты представителей проголосовали вместе с демократами за восстановление прав на ведение коллективных переговоров, которых Трамп лишил около 1 млн федеральных служащих в начале этого года. По мнению CNN, это является редким упреком в адрес президента со стороны его однопартийцев. На той же неделе республиканцы в сенате штата Индиана отклонили предложение Трампа перекроить избирательные округа штата, чтобы получить еще два места для Республиканской партии.