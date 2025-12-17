CNN: в Республиканской партии зреет недовольство Трампом

Гнев Грин вызвали комментарии Трампа по поводу убийства режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, говорится в статье. «Я думаю, комментарии Трампа были абсолютно недостойны президента Соединенных Штатов», — сказала Грин корреспонденту CNN. Издание напоминает, что в понедельник Трамп в соцсети Truth Social осудил Райнера за его леворадикальную позиции и предположил, что Райнер сам навлек на себя смерть.
«Полагаю, что плотина прорвана», — предупредила она, имея в виду недовольство республиканцев Трампом, высказываемое в последнее время.
На прошлой неделе 13 республиканцев из палаты представителей проголосовали вместе с демократами за восстановление прав на ведение коллективных переговоров, которых Трамп лишил около 1 млн федеральных служащих в начале этого года. По мнению CNN, это является редким упреком в адрес президента со стороны его однопартийцев. На той же неделе республиканцы в сенате штата Индиана отклонили предложение Трампа перекроить избирательные округа штата, чтобы получить еще два места для Республиканской партии.
Это признак того, что республиканцы вступают в фазу предвыборной кампании 2026 года. У Трампа серьезные проблемы с республиканцами в палате представителей и сенате, которые в дальнейшем будут с ним расходиться по более широкому кругу вопросов.
Грин, которая долгое время была одним из самых ярых сторонников Трампа до их недавнего разрыва, предупредила, что еще две проблемы угрожают разрушить надежды ее партии на промежуточные выборы: снижение потребительских возможностей и медицинское страхование. По данным CNN, многие республиканцы обеспокоены тем, что Трамп упускает из виду обе темы, продолжая настаивать на том, что экономика США находится на подъеме.
Грин считает, что Трамп должен сосредоточиться на американцах и своих предвыборных обещаниях: «Ему нужно остановить вращающуюся дверь, через которую иностранные лидеры ежедневно попадают Белый дом. Ему нужно прекратить поддерживать террористов “Аль-Каиды”* и ИГИЛ*, которых когда-то разыскивали Соединенные Штаты, а теперь один из них стал президентом Сирии, и перестать называть таких людей, как я, предателями».
«По-моему, промежуточные выборы будут очень тяжелыми для республиканцев… Сейчас я сомневаюсь, что республиканцы смогут выиграть их», — сказала она.
* запрещенные в РФ террористические организации